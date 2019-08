Vor 10 ' Tonnenschwerer Stein donnert auf Forstweg

Ein Donnern und dann war der Forstweg auf die Mairalm am Traunstein nicht mehr passierbar. Tonnenschwere Geröllmassen versperren den Weg.

Das hätte ganz schlimm ausgehen können, wenn da jemand gerade unterwegs gewesen wäre. Montagmittag stürzte an der Südseite des Traunsteins (Bez. Gmunden) ein tonnenschwerer Felsbrocken in Richtung Tal.



Die Geröllmassen kamen erst auf der Forststraße zur Mairalm zum Stehen. Bilder der Bergrettung Gmunden zeigen, dass Bäume durch das Gewicht und die Wucht umgeknickt wurden.



Die Straße ist nun ab der Kreuzung nach Karbach gesperrt. Experten werden nun entscheiden, wie lange das so bleiben wird und vor allem, ob weiter Gefahr besteht.







(gs)