i Ex-Wirecard-CEO Markus Braun sitzt derzeit in Bayern in U-Haft Reuters Will zurück nach Wien Top-Manager klagt – "Kein Wiener Schnitzel im Häf’n" 6 Jahre lang sitzt Ex-Wirecard-Chef Markus Braun schon in U-Haft. Der Wiener will in seine Heimat zurück, sagt er in einem Interview im Gefängnis. Von Thomas Peterthalner 15.11.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun sitzt seit mehr als sechs Jahren in Bayern in U-Haft. In wenigen Wochen könnte das Urteil im Wirecard-Prozess gegen ihn fallen – Braun drohen 10 bis 15 Jahre Haft wegen des Verdachts auf mutmaßlichen Bandenbetrug, Marktmanipulation, Bilanzfälschung und Untreue – für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Interview im Häf'n

Erstmals seit seiner Inhaftierung sprach der Österreicher nun mit "Spiegel"-Journalisten im Gefängnis in Stadelheim. Er empfinde keine Rache mehr gegenüber seinem früheren Stellvertreter Jan Marsalek, der seit dem Zusammenbruch von Wirecard in Russland untergetaucht ist – und dort als Geheimagent tätig sein soll.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Zehn Jahre früher hinauswerfen"

"Aber am Ende des Tages bringt einen Hass nicht weiter", so Braun (57) zum "Spiegel". Er bereue seinen Umgang mit seinem Ex-Partner Jan Marsalek, der ebenfalls Österreicher ist und aus Klosterneuburg (NÖ) stammt. "Ich hätte aus heutiger Sicht Jan Marsalek zehn Jahre früher hinauswerfen sollen", so Braun in dem Interview.

"Gute Gespräche" im Häf'n

Er habe gelernt, sich an die U-Haft anzupassen, so Braun. "Die ersten zwei Jahre waren sehr hart, aber ich habe inzwischen einen Modus gefunden, mit dieser psychischen Ausnahmesituation umzugehen." In der Haft habe er sich eine Tagesstruktur zusammen gebastelt. "Ich treibe Sport, lese Zeitungen und Bücher. Man lernt erst in der Haft, wie wichtig der Geistesreiz und die Kommunikation sind. Es gibt hier auch Menschen, mit denen sehr gute Gespräche möglich sind."

"Kein Wiener Schnitzel im Gefängnis"

Die Mahlzeiten in der JVA Stadelheim sind zwar keine Sterneküche, könnten aber schlechter sein. "Ich finde das Essen, in Anbetracht der Tatsache, dass es Gefängniskost ist, sogar relativ gut. Der Kaiserschmarrn ist für Stadelheimer Verhältnisse gar nicht schlecht! Wiener Schnitzel gibt es allerdings nicht. Nur maximal einmal pro Woche Puten- oder Hühnerschnitzel."

"Will zurück nach Wien"

Braun vermisse Sozialkontakte, also Kontakt zu Familie und Freunden. Nach der Haft will der Ex-Wirecard-Chef zurück nach Österreich. Wo er leben möchte, fragt ihn der "Spiegel". "In Wien, bei meiner Familie. Zeit mit ihr zu verbringen, steht ganz weit vor allem anderen. Und natürlich möchte ich wieder etwas aufbauen", so der Verdächtige.

Braun will U-Haft-Limit

Scharf kritisierte Braun die Justiz: "Sechs Jahre Untersuchungshaft halte ich in keiner Weise für gerechtfertigt." Er fordert eine klare Beschränkung bei der Dauer von U-Haft auf maximal ein Jahr, zumindest wenn es nicht um schwere Gewaltverbrechen gehe. Mit einem Freispruch rechnet er nicht. "Ich werde seit sechs Jahren in Untersuchungshaft gehalten, da ist es doch offensichtlich, dass das Gericht keinen Freispruch plant und von Anfang an nicht geplant hat", meint Braun.

Er fordert Freispruch

Der "Spiegel" hält ihm vor, das Verfahren würde so lange dauern, weil Braun und seine Anwälte immer neue Beweisanträge einbringen würden. "Meine Verteidigung und ich streben einen Freispruch an", so Braun. Er rechne aber nicht damit, dass es dazu kommen werde.

"Möchte bis 90 arbeiten"

Nach Verbüßung seiner Strafe will Braun also in seine Heimat Wien zurückkehren, wo seine Frau und seine kleine Tochter leben. Beruflich interessiert er sich für Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Fusionsenergie. Der ehemals gefeierte Tech-CEO möchte arbeiten so lange es geht. "Gern bis ich 90 Jahre alt bin, sofern es mein Gehirn hergibt."

Die Bilder des Tages i ?

Flucht aus Bad Vöslau

Wirecard war 2020 zusammengebrochen, nachdem eine Luftbuchung von 1,9 Milliarden Euro aufgeflogen war. Marsalek floh in einer Cessna von Bad Vöslau (NÖ) über Minsk nach Moskau und arbeitet dort offenbar für den russischen Geheimdienst. Braun, der zeitweise ein Milliardenvermögen in Aktien hatte, beteuert seine Unschuld. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.