Tori Spelling ist besorgt: Ihre Kids werden gemobbt

Die "Beverly Hills 90210"-Darstellerin offenbarte auf Instagram, dass ihre beiden Kinder in der Schule gehänselt werden.

Die Eltern des Mobbers sind im Schulausschuss

Auch Sohn Liam wurde gemobbt

"Sie haben so viel durchgemacht, sie werden ständig gemobbt, ich kann nicht nicht mehr nicht darüber sprechen", beginnt Tori Spelling ihr Posting auf Instagram. Beide Kinder der "Beverly Hills 90210"-Darstellerin, Stella (11) und Liam (12), werden in der Schule gehänselt."Sie [Stella] hat Panikattacken und will nicht mehr in die Schule. Dieses Mädchen hat mir vor zwei Jahren noch erzählt, sie will Präsidentin werden oder sich für Frauen stark machen", erklärt sie weiter. Die Mimin wandte sich an die Eltern des Mobbers - jedoch vergeblich: "Es gab nie irgendwelche Konsequenzen. Die Eltern des Kindes sind im Schulausschuss. Sie geben der Schule viel Geld. Wir dagegen können uns das nicht leisten. Also, haben sie gewonnen."Spellings Tochter wechselte daraufhin zwar die Schule – wurde aber erneut gemobbt. Ein Mitschüler machte sich über ihr Gewicht lustig und Bemerkungen sexueller Art.Ähnliche Erfahrungen machte auch Liam, der die selbe Schule wie Stella besuchte. "Er wurde so sehr gemobbt, dass er ständig Kopf- und Bauchschmerzen hatte. Aber die Schule weigerte sich etwas dagegen zu tun", ärgert sich Tori Spelling.