Totale Überwachung mit digitalem Baby-Schnuller

Der Traum aller Helikoptereltern geht in Erfüllung, mehr Sicherheit für ihren Schatz. Oder auch: Die Totalüberwachung von Babys.

Angst vorm Kindstod

Ein Schnuller, der Fieber misst und die Herzfrequenz überwacht. Das Hightech-Teil kann noch mehr: GPS-Ortung, integriertes Licht, Kamera, Mikrofon, Schlafsensor. Sollte das Baby in der Nacht aufwachen, können die Eltern über den Schnuller mit ihm reden oder die Lieblingsmusik vorspielen.Alle wesentlichen Lebensfunktionen des Säuglings können live am Handy mitverfolgt werden – etwa bequem von derCouch oder einem nahen Gastgarten aus.Hinter der Schweizer Firma Still, die ein Patent auf die Schnuller angemeldet hat, stehen eine 48-jährige Mutter und ein Finanzexperte. Sie wollen Eltern mehr Sicherheit geben und die Angst vor dem plötzlichen Kindstod nehmen. Der Schnuller ist in der Testphase und soll 2020 auf den Markt kommen.