Totalsperre auf A1 nach Lkw-Unfall bei Oberwang

Auf der A1 Westautobahn ist am Donnerstagnachmittag ein Lkw verunglückt. Der Sattelschlepper kam auf der Fahrbahn zu liegen. Derzeit sind alle Fahrstreifen gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer hat auf der A1 Westauobahn bei Oberwang im Bezirk Vöcklabruck offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw kippte auf die Seite.Ersten Meldungen zufolge war ein Lastwagen, der in Fahrtrichtung Wien unterwegs war, kurz nach 14 Uhr gegen die Betonleitwand geprallt, hatte diese an mehreren Stellen beschädigt und ist anschließend umgekippt.Weil Betonteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden, war eine Totalsperre nötig. Im Zuge der Bergungsarbeiten sind derzeit alle Fahrtrichtungen gesperrt.In Fahrtrichtung Wien war mit einer Sperre bis gegen 18 Uhr zu rechnen, in Richtung Salzburg sollte die A1 am Nachmittag wieder freigegeben werden, berichtet "ORF.at". Der Verkehr wurde vorübergehend bei Oberwang ab- und bei St. Georgen wieder zurück auf die Autobahn geleitet.