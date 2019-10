Totalsperre der A3: Lkw steht in Vollbrand

Bei Ebreichsdorf ging am Dienstagmorgen ein Lastwagen mitten auf der Südost-Autobahn in Flammen auf. Die Feuerwehr steht derzeit im Löscheinsatz.

Während der Fahrt fing ein Lkw am Dienstagmorgen auf der A3 bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) Flammen. Der Lenker konnte das Fahrzeug noch auf den Pannenstreifen abstellen, wenig später stand der Lastwagen schon in Vollbrand.Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es kommt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen auf der Südost-Autobahn, die in eine Richtung komplett gesperrt ist. Weitere Infos folgen in Kürze.