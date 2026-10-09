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Ermittlungen in Wien nach einem bedenklichen Todesfall.
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Polizei ermittelt

Mord-Alarm in Wien! Tote Frau in Stiegenhaus entdeckt

Im dritten Bezirk Wiens wurde eine 35-jährige Frau tot in einem Stiegenhaus aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
09.10.2026, 10:25
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Ein tragischer Fund sorgte am Freitag im Wiener Bezirk Landstraße für Aufsehen: In einem Wohnhaus in der Hohlweggasse wurde um Mitternacht eine leblose Frau im Stiegenhaus entdeckt.

Reanimationsmaßnahmen der ersteintreffenden Polizeibeamten und in weiterer Folge der Berufsrettung Wien blieben erfolglos.

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Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Frau nicht mehr geholfen werden.

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Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde die gerichtliche Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache angeregt.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Amtshandlung übernommen.

Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

Laut "Krone" dürfte das Opfer obdachlos gewesen sein.

red,Akt. 09.10.2026, 10:40, 09.10.2026, 10:25
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