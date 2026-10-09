i Ermittlungen in Wien nach einem bedenklichen Todesfall. Leserreporter Polizei ermittelt Mord-Alarm in Wien! Tote Frau in Stiegenhaus entdeckt Im dritten Bezirk Wiens wurde eine 35-jährige Frau tot in einem Stiegenhaus aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 10:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Fund sorgte am Freitag im Wiener Bezirk Landstraße für Aufsehen: In einem Wohnhaus in der Hohlweggasse wurde um Mitternacht eine leblose Frau im Stiegenhaus entdeckt.

Reanimationsmaßnahmen der ersteintreffenden Polizeibeamten und in weiterer Folge der Berufsrettung Wien blieben erfolglos.

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Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Frau nicht mehr geholfen werden.

Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde die gerichtliche Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache angeregt.

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Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Amtshandlung übernommen.

Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

Laut "Krone" dürfte das Opfer obdachlos gewesen sein.