Mord-Alarm in Wien! Tote Frau in Stiegenhaus entdeckt

Ein tragischer Fund sorgte am Freitag im Wiener Bezirk Landstraße für Aufsehen: In einem Wohnhaus in der Hohlweggasse wurde um Mitternacht eine leblose Frau im Stiegenhaus entdeckt.
Reanimationsmaßnahmen der ersteintreffenden Polizeibeamten und in weiterer Folge der Berufsrettung Wien blieben erfolglos.
Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Frau nicht mehr geholfen werden.
Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde die gerichtliche Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache angeregt.
Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Amtshandlung übernommen.
Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.
Laut "Krone" dürfte das Opfer obdachlos gewesen sein.