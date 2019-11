7 Tote nach Schießereien auf Halloween-Partys

In Kalifornien sind bei Schießereien auf Halloween-Feiern diese Woche mindestens sieben Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt worden.

Rund einhundert Menschen hatten auf einer Hausparty in einer ruhigen Wohngegend der Gemeinde Orinda nahe San Francisco die gruseligste Nacht des Jahres gefeiert, als plötzlich Chaos ausbrach.Gegen 22.30 Uhr Ortszeit hatte ein Unbekannter plötzlich das Feuer auf die teilweise kostümierten Partygäste eröffnet und mindestens vier Menschen getötet, wie die Polizei später mitteilte.Videoaufnahmen vom Vorfallsort zeigen, wie Verletzte in Krankenwagen verladen werden, während andere von Freunden gestützt fortgebracht werden.Die Feier fand in einem über AirBNB vermieteten Haus im Vorort Orinda statt. Die Ecke gilt eigentlich als ruhiges Vorzeigeviertel: "Orinda war immer so sicher wie ein Ort überhaupt sein kann", schreibt ein entsetzter User auf Twitter. Auch viele andere Kommentatoren können nicht glauben, dass es ausgerechnet hier eine Schießerei gab.Zur Identität der Opfer oder Details zu dem Schützen sind noch nicht bekannt. US-Medien berichten – allerdings nicht übereinstimmend –, dass sich der Täter auf der Flucht befinden soll. Im Tagesverlauf werden weitere Infos von Seiten der Ermittler erwartet.Auch in Long Beach im Süden Kaliforniens sind laut CNN Schüsse bei einer Hausparty gefallen. Bei dem Vorfall am Dienstag wurden von den rund 30 Gästen drei Männer tödlich getroffen, neun weitere Menschen wurden verletzt.Die Schüsse wurden von einer Straße hinter dem Gebäude auf die Gäste abgegeben. Der oder die Täter konnten bislang noch nicht gefasst werden. Ein Zusammenhang zwischen den Bluttaten besteht laut Polizei nicht.