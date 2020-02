Toter bei Brand in OÖ: Kriminalpolizei ermittelt

Nach dem tödlichen Feuer in Oberösterreich ermittelt das Landeskriminalamt. Die Identität der Leiche und die Brandursache sind noch unklar.

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehren

Nach dem tragischen Brand in Alberndorf (Bez. Urfahr-Umgebung) ermittelt jetzt das Landeskriminalamt.Der Grund: Derzeit ist noch völlig unklar, warum es zu brennen begonnen hat. Auch die Identität der Leiche konnte laut Polizei noch nicht festgestellt werden.Wie berichtet, wurden die Feuerwehren um 5.53 Uhr zu dem Brand in dem alten Bauernhaus in der Gemeinde Alberndorf alarmiert.Neun Feuerwehren waren am Vormittag im Einsatz. Zu Mittag kämpften immer noch vier Feuerwehren gegen den Brand.Die Löscharbeiten waren schwierig. Zum einen war zunächst kein Löschwasser vorhanden.Außerdem sorgten die Holztramdecken für Probleme. Es herrschte Einsturzgefahr. Die Feuerwehr konnte erst gegen 8.30 Uhr ins Haus vordringen.Dabei wurde dann im abgebrannten Wohntrakt eine männliche Leiche gefunden."Die Identität der Leiche und die Brandursache stehen derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt OÖ übernommen", so die Polizei in einer Aussendung.