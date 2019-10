Toter in Gablitz: Mann (70) wurde nicht ermordet

Wende im Fall des toten 70-Jährigen in Gablitz: Obwohl anfangs viel auf ein Gewaltverbrechen hingedeutet hatte, wurde Wolfgang W. nicht ermordet.

Am Samstag liefen die Ermittlungen in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) auf Hochtouren, Tatort- und Mordgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich waren vor Ort. Der Grund: Wolfgang W. (70) war am Samstag gegen 9.30 Uhr tot im Haus gefunden worden, die Auffindungssituation deutete auf ein Gewaltverbrechen hin ( "Heute" berichtete ).Aber die Obduktion entkräftete die Mordversion. Wolfgang W. starb laut vorläufigem Obduktionsbericht nicht durch fremde Gewalteinwirkung. Der 70-Jährige dürfte einen Infarkt erlitten haben und dann schwer gestürzt sein. "Die doch recht schweren Verletzungen stammen von dem Sturz", so ein Ermittler.