Nächster Toter gefunden, Kriminalpolizei ermittelt

Während das Landeskriminalamt Niederösterreich noch im Mordfall eines Landwirts in Vösendorf ermittelt, wurde eine Leiche in Purkersdorf gefunden.

Von einem "bedenklichen Todesfall" spricht Polizeisprecher Johann Baumschlager nach dem Fund einer männlichen Leiche in Purkersdorf (Bezirk Sankt Pölten-Land" gegenüber dem "Kurier". Der Tote weise Verletzungen am Körper auf. Er wurde Samstagvormittag in einer Wohnung in Purkersdorf gefunden, die genauen Hintergründe sind noch unklar. Beim Opfer soll es sich um einen 70-jährigen Mann handeln.Die Kriminalpolizei ermittelt auf Hochtouren, Spurensicherer untersuchten den Tatort, an dem es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe. Aufschlüsse soll eine Obduktion der Leiche bringen. Erst kürzlich erschütterte ein ähnlicher Fall Niederösterreich , auch hier sprach die Polizei von einem bedenklichen Todesfall: Am Mittwoch wurde ein 61-jähriger Landwirt von einem Familienmitglied tot aufgefunden.Eine Obduktion hat hier mittlerweile ergeben, dass der bekannte Bauer und Unternehmer an "massiver Gewalteinwirkung gegen den Körper" starb, es wird wegen Mordverdacht ermittelt. Sollte auch der Todesfall in Purkersdorf ein Mordfall sein, wäre es bereits der 14. Mord im Jahr 2019 in Niederösterreich. Bis auf die beiden jüngsten Toten waren die Opfer immer Frauen.