Toter Lkw-Fahrer auf A1 bei Melk: Polizei ermittelt

Am Rastplatz von Ording wurde ein toter Fernfahrer gefunden. Momentan ist die Polizei vor Ort, versucht die Todesursache zu eruieren.

Alarm für Rettung und Polizei am späten Montagabend in Ording: Am Rastplatz der A1 im Bezirk Melk wurde ein lebloser Lkw-Fahrer gefunden.Ein Großaufgebot der Polizei und auch die Kriminalpolizei ist vor Ort. Möglich ist indes alles: Eine medizinische Todesursache, ein Unfall, ein Suizid oder ein Gewaltverbrechen. Die Ermittlungen sind im Laufen.