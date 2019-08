Vor 7 ' Toter Polizist: Frau gab zu, Auto gelenkt zu haben

Wagen des Paares; Andreas L. Bild: Kein Anbieter/privat, Thomas Lenger

Am gestrigen Montag wurde erstmals die verdächtige Ehefrau (55) des überrollten Polizisten befragt. Sie gestand dabei, den Wagen gelenkt zu haben.

Wenig neue Erkenntnisse nach der Befragung der Ehefrau nach dem Drama am Campingplatz in Neusiedl (Pernitz; Wr. Neustadt): Die Ehefrau gab gestern zu, leicht alkoholisiert den Wagen gesteuert zu haben, dabei auch einen Widerstand gespürt zu haben. Aber erst später, als sie von dem Vorfall Kenntnis erlangte, sei der 55-Jährigen "in den Sinn gekommen, dass sie ihren Mann überrollt haben könnte", so Erich Habitzl am Dienstag zu "Heute".



Der Staatsanwalt geht weiterhin eher nicht von einem Vorsatzdelikt aus. Die Frau ist weiterhin in der Psychiatrie. Gegen sie wird weiterhin ermittelt und dann Anklage erhoben (Bandbreite reicht von fahrlässiger Tötung bis zu Mord). Von Wichtigkeit werden die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung sein. (Lie)