i Ausschreitungen setzten Frankreich in Aufruhr. IMAGO/ZUMA Press Wire Geschäfte wurden geplündert Krawall in Frankreich - Liga muss Spiel verschieben Das Ligue-1-Spiel Toulouse gegen Troyes wird wegen der jüngsten Unruhen und einer nächtlichen Ausgangssperre auf Sonntag verschoben.

Sport Heute Von Newsdesk Heute und 21.10.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 17. Oktober war es in mehreren französischen Städten zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Demonstrationen eskalierten, zahlreiche Geschäfte wurden geplündert. Besonders betroffen war unter anderem die Stadt Toulouse.

Für Samstag, den 24. Oktober, sind nun erneut landesweite Proteste angekündigt. Die Behörden befürchten weitere Ausschreitungen und wollen deshalb zusätzliche Sicherheitsrisiken vermeiden.

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Davon betroffen ist auch die französische Fußballmeisterschaft. Das ursprünglich für Samstag angesetzte Ligue-1-Duell zwischen Toulouse und Troyes kann nicht wie geplant stattfinden.

Die Präfektur des Départements Haute-Garonne forderte aus Sicherheitsgründen eine Verlegung der Begegnung. Hintergrund ist die angespannte Lage in Toulouse, wo es bereits bei den vergangenen Demonstrationen zu schweren Zwischenfällen gekommen war.

Nach Gesprächen zwischen den zuständigen Behörden, den Ligaverantwortlichen und dem TV-Partner Ligue 1+ wurde die Verschiebung am Mittwoch offiziell bestätigt.

Die Partie zwischen Toulouse und Troyes wird nun am Sonntag, dem 25. Oktober, ausgetragen. Die ursprünglich vorgesehene Anstoßzeit von 17.15 Uhr bleibt unverändert.

Mit dieser Maßnahme wollen die Verantwortlichen die Sicherheit von Spielern, Fans und Einsatzkräften gewährleisten. Ob angesichts der angekündigten Proteste weitere Spiele von Änderungen betroffen sein könnten, ist derzeit nicht bekannt.