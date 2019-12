Tourist (42) stürzt mit Gleitschirm ins Meer – tot

Am Donnerstag ist ein 42-jähriger Schweizer im Süden Spaniens tödlich verunglückt.

Zwei Schweizer haben am Donnerstag um 14.30 Uhr beobachtet, wie ihr Freund in der Nähe von La Herradura mit einem Gleitschirm ins Meer stürzte.Sie versuchten, den Mann aus dem Wasser zu retten, mussten dabei aber selber von der Küstenwache gerettet werden. Für den 42-jährigen Gleitschirm-Pilot kam jede Hilfe zu spät.Die Leiche des Schweizers konnte erst am nächsten Tag aus dem Meer geborgen werden. Grund für das Unglück soll ein aufziehender Sturm gewesen sein. Bei der Suche nach der Leiche wurde auch ein Helikopter eingesetzt. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.