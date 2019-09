Tourist (51) aus Irland in Zug bestohlen

Ein Ire (51) wurde jetzt in einem Zug in Schwechat (Bruck) bestohlen: Geldbörsel samt Inhalt ist weg.

Die Österreichreise wird einem Iren ärgerlich in Erinnerung bleiben: In einem Zug in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde dem 51-Jährigen das Ledergeldbörsel gestohlen. Inhalt: Bankomatkarte, Kreditkarte, Führerschein, diverse Karten und ein zweistelliger Bargeldbetrag.



Das Diebstahlsopfer konnte nur zur Polizei gehen und Anzeige gegen unbekannte Täter erstatten.