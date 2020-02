14.02.2020 16:18 Touristen drehten Sex-Film in Tempelanlage

Das Touristenpaar vergnügte sich in einer Tempelanlage in Myanmar Bild: picturedesk.com/APA

Ein italienisches Touristen-Pärchen hat in einer Tempelanlage in Myanmar (Asien) einen Pornofilm gedreht und kassiert nun in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm.