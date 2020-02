Tourismus-Rekord in der Region Waldviertel

Der Tourismus im Waldviertel konnte 2019 einen neuen Rekord verzeichnen. 1,29 Millionen Nächtigungen. Die immer heißeren Sommer dürften dem kühlen Waldviertel in die Hand spielen.

Hinein in den Wald: Das wollen immer mehr Menschen und verbringen die kostbaren Urlaubstage lieber im Waldviertel, als am heißen Sandstrand. Im Jahr 2019 konnte die Region Waldviertel einen neuen Rekord im Bereich Tourismus verzeichnen. Mit 1,29 Millionen Nächtigungen konnte der Zuwachs an Nächtigungen um einen Prozent gesteigert werden. Vermutlich sind die immer heißeren Sommer ein Grund dafür, dass immer mehr Menschen sich die ruhige Wald-Region Niederösterreichs als Urlaubsort aussuchen. Der Trend wird "neue Sommerfrische" genannt.Vor allem aus den heißen Ballungsräumen der Großstädte Wien und Linz, flohen im letzten Jahr besonders viele in die nahe Wald-Oase nördlich von Krems. Einen Anstieg bei Gästen aus Wien mit 3,7 Prozent und stolzen 11,8 Prozent bei Gästen aus Oberösterreich gegenüber dem Vorjahr, zeigten deutliche Trends, so berichtet der "ORF"Aber nicht nur Gäste aus dem Inland, sonder vor allem jene aus dem Ausland scheinen die Attraktivität der Waldregion immer mehr zu schätzen und statt einem Strand-Urlaub, die Bäume und Wälder des Waldviertels zu bevorzugen.Vor allem aus Polen (+43,6 Prozent) und Tschechien (+15 Prozent) und Ungarn (+ 8,6 Prozent) kamen besonders viele Gäste. Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) erklärt, das habe auch mit den in diesen Ländern angewandten Marketing-Aktivitäten zu tun, die ihre Wirkung zeigen.Der Geschäftsführer des Waldviertel Tourismus, Andreas Schwarzinger, sieht besonders im Online-Bereich ein großes Potential, die Zahlen in diesem Jahr noch zu steigern. Allein zwischen 2018 und 2019 haben sich die Zahlen der Onlinebuchungen verdoppelt. Deshalb strebt er danach, dass nach und nach alle Tourismus-Betriebe der Region online buchbar werden sollen.