Kroatien: 6.400 Euro für Villa, die es nicht gibt

Eine junge Touristen mietete mit Freunden im Web eine Urlaubsvilla auf Hvar (Kroatien) – als die Truppe ankommt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Viele Monate lang freute sich Julie auf den gemeinsamen Urlaub mit ihren Freunden am Meer – am 18. August reisten die jungen Menschen dann zu ihrem bezahlten Urlaubsdomizil auf Hvar.Doch dort war von der 6400-Euro-teuren-Villa weit und breit nichts zu sehen. Begrüßt wurden die Touristen von Schotterstrassen, Lastwagen und Baggern, wie die junge Frau auf Twitter schreibt und auch ein Video postet. Die gemietete Villa existierte nicht.Sofort wandte sich Julie an einen Agenten von booking.com, über die die Truppe die Villa um 6.420 Euro gemietet und bereits bezahlt hatte. Laut der Touristin sagte der Booking.com-Mitarbeiter, "dass es nicht sein Problem sei, dass die Touristen jetzt auf der Straße schlafen müssen". Angeboten wurde eine Rückerstattung des bezahlten Mietpreises innerhalb von zehn Tagen oder eine andere Unterkunft auf Kosten der Geschädigten. Offenbar kein Einzelfall: Von Nachbar in der Nähe der Baustelle erfuhren die Touristen, dass es bereits mehrere Fälle gibt und sie nicht die einzigen Betroffenen sind…(isa)