Frau am Heimweg vom Oktoberfest vergewaltigt

Die Polizei konnte den Täter noch am Tatort festnehmen (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

Am Sonntag kam es am frühen Morgen in München zu einer Vergewaltigung. Eine 29-jährige Touristin war auf dem Heimweg nach der Wiesn, als ein 26-jähriger Mann sie angriff.