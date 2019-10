Toyota gibt Ausblick auf zweite Mirai-Generation

Toyota hat mit dem Mirai Sedan Concept die neue Generation seines Brennstoffzellenfahrzeugs gezeigt.

Während andere Hersteller noch in der Erprobung von Brennstoffzellenfahrzeugen sind, hat Toyota jetzt einen sehr genauen Ausblick auf die zweite Generation des Mirai gegeben.Auch wenn das Fahrzeug noch als Concept-Car bezeichnet wird, kann man davon ausgehen, dass sich bis nächstes Jahr zum Serienstart nicht mehr viel ändern wird.Das Design wirkt dabei deutlich harmonischer als beim aktuellen Mirai und der neue zeigt sich sehr schnittig, egal von welcher Seite man ihn betrachtet.Auch der Innenraum ist schon so, wie er 1:1 in Serie gehen könnte. Er zeigt eine Weiterentwicklung des aktuellen Toyota-Innenraumdesigns.Genaue technische Daten hat Toyota noch nicht verraten, der neue Mirai soll aber eine um 30% höhere Reichweite haben.Damit wird die neue Generation noch interessanter, auch wenn das Wasserstoff-Tankstellennetz bei uns noch immer sehr dünn ist.Stefan Gruber, autoguru.at