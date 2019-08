Trafik überfallen – Wiener Polizei sucht Messer-Mann

Unter vorgehaltenem Messer forderte der Unbekannte Geld. Eine Trafik-Angestellte konnte den bewaffneten Räuber in die Flucht schreien.

Der bislang unbekannter Mann steht im Verdacht am 5. April 2019 einen Raub in einer Trafik in Wien-Ottakring versucht zu haben.Dabei bedrohte er gegen 15.38 Uhr die Angestellte mit einem Messer. Die schrie daraufhin sehr laut, woraufhin der Beschuldigte die Flucht ohne Beute ergriff.Nach der versuchten Tatausführung konnte der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera, in unmaskiertem Zustand, gefilmt werden.Da die Ermittlungen bisher nicht zum Tatverdächtigen führten, wurde nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-3131025100 erbeten.(red)