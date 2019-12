Bub (11) am Schulweg angefahren und getötet

Schneefälle sorgen am Donnerstag für ein tödliches Verkehrschaos in Tirol. Bei zwei verschiedenen Unfällen wurde ein Schüler getötet und ein siebenjähriges Mädchen verletzt.

Ein tragischer Unfall im Ortsteil Oberau schockte Donnerstag Früh die Gemeinde Wildschönau (Bezirk Kufstein). Im Kreuzungsbereich der Wildschönauer Straße mit dem Hauserweg kollidierten auf Schneefahrbahn zwei Pkw. Dabei wurde ein elfjähriger Schüler getötet.Wie das Bezirksblatt Kufstein unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, dürfte der Bub von einem Pkw erfasst und zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt worden sein. Die alarmierten Notärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.Im Kreuzungsbereich, wo sich auch ein Zebrastreifen befindet, gilt Tempo 40. Ein oranges Warnlicht macht hier Autofahrer auf den Fußgängerübergang aufmerksam. Details zum genauen Unfallhergang sind noch keine bekannt.Auch in der nahen Gemeinde Münster, ebenfalls im Bezirk Kufstein, ist ein Mädchen (7) auf ihrem Schulweg verletzt worden. Zwei Pkw hatten gegen 7.15 Uhr angehalten, um der kleinen Schülerin das Überqueren der Unterinntalstraße L211 zu ermöglichen.Ein 26-Jähriger versuchte ebenfalls sein Fahrzeug dahinter anzuhalten, doch der Wagen geriet beim Brems- und Ausweichvorgang ins Rutschen. Er erfasste das Kind und schlitterte weiter in eine Gartenmauer. Die Siebenjährige erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Krankenhaus Schwaz gebracht werden.Die Schneefahrbahn der L211 wurde auch einem weiteren Lenker aus Salzburg-Land zum Verhängnis. Sein Fahrzeug flog aus ungeklärter Ursache von der Straße. Der weiße Skoda Octavia überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.Dabei wurde dem Wagen auch ein Rad ausgerissen, das mehrere Meter neben dem Wrack in der Wiese landete. Der Lenker wurde ersten Informationen zufolge mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital eingeliefert.