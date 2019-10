Tragödie bei Kirnberg: Ein Toter bei Verkehrsunfall

Schwerer Verkehrsunfall Sonntagfrüh in Kirnberg an der Mank (Melk): Ein Kombi-Lenker überlebte den Unfall leider nicht.

Tragödie am Sonntagmorgen in Kirnberg (Bezirk Melk): Gegen 2 Uhr früh kam der Lenker eines Wagens von der Straße ab, der Kombi wurde in ein Waldstück geschleudert.Feuerwehr, Polizei und Rettung waren kurz darauf am Unfallort, doch für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Die Unfallursache ist noch unbekannt, der Einsatz war um 3.30 Uhr früh noch im Laufen. Der Pkw-Lenker war alleine im Fahrzeug, laut ersten Infos war der Fahrer männlich und aus der Gegend.++Mehr Infos am Vormittag++