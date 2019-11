Tragödie: Mann brach am Airport zusammen – tot

Ein 60-jähriger Mann brach in der Abflughalle des Flughafens Schwechat zusammen, wurde reanimiert und ins Spital geflogen. Doch er starb.

Hektische Szenen am Freitag am Airport Wien-Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha): Ein 60-jähriger Passagier brach gegen 13 Uhr in der Abflughalle zusammen, er wurde sofort von der Crew der Flughafenambulanz reanimiert.In der Folge wurde die Straße zum Airport abgesperrt, damit der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 aus Wien landen kann.Der Patient wurde in äußerst kritischem Zustand ins Spital geflogen. Doch aus dem Krankenhaus kam schließlich die traurige Nachricht: Der 60-Jährige schaffte es leider nicht. Er starb.