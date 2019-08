Trägt Model Barbara Meier (33) hier nichts drunter?

Barbara Meier erhitzt mit einem freizügigen Schnappschuss gerade die Gemüter ihrer Fans. Dabei brennt ihnen genau eine Frage auf den Lippen: "Ist sie auf dem Bild ohne Unterwäsche zu sehen?"

"Trägt Barbara Meier auf diesem Foto Unterwäsche oder nicht?" - Diese Frage sorgt bei ihren 120.000 Fans auf Instagram gerade für mächtig Wirbel und vor allem rauchende Köpfe.Auf ihrem neuesten Schnappschuss zeigt sich das Model nämlich in einem lockeren Sommerkleid und blickt dabei einem wunderschönen Sonnenuntergang entgegen.Doch für viele ihrer (männlichen) Follower liegt der Fokus auf dem Bild nicht etwa auf dem sehenswerten Untergang der Sonne, sondern auf etwas ganz anderes.Denn der Wind weht das Kleid der 33-Jährigen leicht nach oben und enthüllt ihren Hintern. Ein ungewollter (?) Po-Blitzer ist die Folge. Und genau dieser lässt die Fans gerade regelrecht ausrasten.Im ersten Moment ist auf dem Foto nämlich nicht genau zu erkennen, ob Barbara Meier darauf nun Unterwäsche trägt oder eben nicht. Aufmerksame User sind sich aber sicher, dass sie nichts drunter trägt.Barbara wusste aber offenbar bereits im Voraus, dass der freizügige Schnappschuss für Diskussionen sorgen wird. Also lüftete sie das Geheimnis um die Unterwäsche gleich selbst:"Das ist ein Strandkleid und ich hab einen Bikini drunter", erklärt die 33-Jährige bei der Bildbeschreibung auf Instagram. Die Fans sind bei diesem Anblick aber so oder so aus dem Häuschen und überschütten das Model mit Komplimenten.(wil)