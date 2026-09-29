i Ozzy Osbourne war als "Godfather of Metal" der einflussreiche Sänger der Metal-Pioniere Black Sabbath, der später auch als Solokünstler und Reality-TV-Star weltweite Bekanntheit erlangte. IMAGO/Icon Sportswire Black Sabbath Abschiedskonzert Erster Trailer: So lief Ozzy Osbournes letzter Auftritt Das Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath wurde für die große Leinwand festgehalten. Nun ist der erste offizielle Trailer da. Von Jochen Dobnik 29.09.2026, 10:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Abend für die Metal-Geschichtsbücher – und sollte zugleich Ozzy Osbournes letzter Auftritt werden. Am 5. Juli 2025 verabschiedete sich der "Prinz der Dunkelheit" im Stadion des Fußballclubs Aston Villa in Birmingham von der Live-Bühne. Nur 17 Tage später starb die Rocklegende.

Das Konzert wurde mit mehreren Kameras aufgezeichnet. Am 28. Oktober kommt das Ergebnis unter dem Titel "Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning" in die Wiener Kinos. Jetzt wurde der erste offizielle Trailer veröffentlicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Originalbesetzung nach 20 Jahren vereint

Das Konzert war auch für Black Sabbath ein historischer Moment. Ozzy Osbourne stand gemeinsam mit Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill Ward noch einmal auf der großen Bühne. Damit spielte die Originalbesetzung erstmals seit 20 Jahren wieder zusammen.

Der Film soll nicht nur die Dimensionen der aufwendigen Stadionproduktion zeigen, sondern Ozzy und seine Bandkollegen zugleich aus nächster Nähe begleiten.

Für die Hintergrundgeschichte führte Ben Wainwright-Pearce Regie. Er war zuvor unter anderem an "Taylor Swift: The Eras Tour" und "George Michael: The Faith Tour" beteiligt. Die Inszenierung des eigentlichen Live-Konzerts übernahm Tim Van Someren.

Metal-Stars gaben sich die Klinke in die Hand

Ozzy und Black Sabbath waren an diesem Abend nicht allein. Zahlreiche bekannte Namen aus der Rock- und Metal-Welt kamen nach Birmingham, um den Abschied zu begleiten.

Schauspieler Jason Momoa führte als Moderator durch die Veranstaltung, Rage-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello war als musikalischer Direktor tätig.

Das war Ozzy Osbournes letztes Konzert. REUTERS

Auf der Bühne standen außerdem Alice In Chains, Anthrax, Gojira, Guns N’ Roses, Halestorm, Lamb Of God, Mastodon, Metallica, Pantera, Rival Sons, Slayer und Tool.

Auch zahlreiche einzelne Musiker wirkten bei dem Konzert mit. Dazu gehörten Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Disturbed-Sänger David Draiman und der frühere Megadeth-Bassist David Ellefson.

Mit dabei waren zudem Jake E. Lee, der frühere Judas-Priest-Gitarrist K.K. Downing, Mike Bordin, Nuno Bettencourt von Extreme, Papa V Perpetua von Ghost, Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood und Rudy Sarzo.

Auch Van Halens Sammy Hagar, Aerosmith-Frontmann Steven Tyler, Blink-182-Drummer Travis Barker, Vernon Reid, Ugly-Kid-Joe-Sänger Whitfield Crane und Yungblud standen für den besonderen Abend auf der Bühne.

Ein Abschied mit neuer Bedeutung

Als "Back To The Beginning" stattfand, war es als großer Abschied von Ozzy Osbournes Bühnenkarriere geplant. Durch seinen Tod wenige Wochen später erhielten die Bilder eine noch emotionalere Bedeutung.

i ?

Der Kinofilm hält damit nicht nur die erste gemeinsame Black-Sabbath-Show in Originalbesetzung seit zwei Jahrzehnten fest. Er dokumentiert zugleich die letzten Live-Momente eines Musikers, der den Heavy Metal über Jahrzehnte entscheidend geprägt hat.