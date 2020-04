Traktor räumte Mauer ab, Lenker per Heli ins Spital

In Hautzendorf (Bezirk Mistelbach) musste am Donnerstag nach einem Notfall der Christophorus 9 Hubschrauber landen.

In Hautzendorf verlor am Donnerstag ein Mann die Kontrolle über seinen Traktor, kam von der Straße ab und krachte in eine Mauer, die der Wucht des Schwerfahrzeugs nicht standhielt und nachgab.Neben dem Roten Kreuz rückte auch der Notarzthubschrauber Christophorus 9 aus um den gesundheitlich schwer gezeichneten Lenker zu versorgen und ins Spital zu fliegen. Die Feuerwehr musste dafür die Hauptstraße kurzfristig sperren und anschließend die Mauerreste von Straße und Gehweg entfernen.