Vor 5 ' Traktorunfall: Mann liegt im künstlichen Tiefschlaf

Opfer im Lorenz-Böhler-Spital. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com (Symbol)

Nach dem schweren Unfall am Mittwochabend in Weidling (Tulln) wurde der 58-Jährige im Lorenz-Böhler-Krankenhaus in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.