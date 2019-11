Trans-Mann Jill: "Musste lernen, was ich bin"

Jill Deimel (37) lebte jahrelang im falschen Körper, nun hilft der Trans-Mann als Coach anderen.

Was für ein Hüne, der da die Tür im Wiener Innenstadt-Hotel Beethoven öffnet. Jill Deimel (37) ist ein Trans-Mann. "Sogar ich habe es oft falsch gesagt, denn es heißt in meinem Fall nicht Umwandlung, sondern Angleichung. Ich bin immer Mann gewesen und hatte den falschen Körper", sagt er im-Talk."Ich musste echt erst lernen, was ich bin und wie ich es formuliere, um niemanden zu verletzen!" Bekanntheit erlangte Deimel durch eine VOX-Doku über Transsexualität, als er seine Liebe zu Bella Lesnik (35), Moderatorin von "RTL-Exclusiv", öffentlich machte. "Natürlich gab es auch harte Zeiten für mich", sagt er. "Nun helfe ich als Coach anderen."