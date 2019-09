Transportables Hochhaus als neue Urfix-Attraktion

Es ist 33,5 Meter hoch und lässt nachts mit 700.000 LEDs das gesamte Gelände erstrahlen. Das höchste transportable Hochhaus ist die neue Attraktion des Urfahraner Herbstmarktes.

Baier: "Tower spielt alles Stückerl"

Am 28. September erfolgt der Startschuss für den Herbst-Urfahranermarkt (bis 6. Oktober). Und schon jetzt präsentierten die Veranstalter die neue Top-Attraktion.Das höchste, 30,5 Meter hohe, transportable Hochhaus "Sky Loop – Tower Event Center" macht an der Donau Station. Auf neun Etagen warten 1.100 Quadratmeter voller surrealistischer Überraschungen.Der Event-Tower der deutschen Firma Blume Vergnügungsbetriebe ist eine aufregende Hommage an den großen Künstler des Surrealismus Salvador Dalí. Nachts wird der 30,5 Meter hohe Turm mit rund 700.000 LEDs illuminiert und lässt das gesamte Urfix-Gelände erstrahlen.„Ich freue mich, dass mit dem höchsten transportablen Hochhaus der Welt eine noch nie dagewesene Attraktion für die gesamte Familie auf den Urfix kommt. Der Tower spielt auf neun Etagen alle Stückerl. Vom Skyline Café über die Aussichtsplattform Sky View und dem rasanten Fahrgeschäft Sky Drive auf teilweise freischwebenden Fahrbahnen bis hin zum Skyloop – einem Ride für Adrenalin-Junkies in 25 Metern Höhe – ist für alle etwas dabei", freut sich Bernhard Baier (ÖVP), der für Wirtschaft und Märkte zuständige Vizebürgermeister.(mip)