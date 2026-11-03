i Matthew Wright bei ‘The Ellen DeGeneres Show’. YouTube Überraschender Tod Todesdrama! Ellen DeGeneres trauert um Produzenten Ellen DeGeneres und Jennifer Hudson nehmen emotional Abschied von Matthew Wright. Der TV-Produzent verstarb völlig überraschend. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ellen DeGeneres (68) kämpfte in einem emotionalen Instagram-Video mit den Tränen. Der Grund: Matthew Wright, der langjährige Executive Producer ihrer Talkshow, ist am Freitag überraschend im Alter von 52 Jahren gestorben.

Die frühere Talkmasterin machte die traurige Nachricht am Montagabend öffentlich. Wright sei der "Kitt, der unsere gesamte Familie bei der Ellen-Show zusammenhält" gewesen, sagte DeGeneres. Besonders bitter: Die beiden wollten noch ein gemeinsames Projekt starten.

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Wie Gala.de berichtet, war Wright auch eng mit Stephen "tWitch" Boss befreundet, dem ehemaligen DJ der Show, der im Dezember 2022 mit 40 Jahren starb. "Jetzt sind er und Twitch also zusammen, tanzen und lachen", sagte DeGeneres.

Jennifer Hudson traf ihn kurz vor seinem Tod

Auch Jennifer Hudson (45) nahm öffentlich Abschied von Wright. Der Produzent hatte maßgeblich an ihrer Nachmittagsshow mitgewirkt und war am Donnerstag noch zu Besuch im Studio für die Halloween-Show gewesen.

"Ich bin zutiefst traurig über den Verlust von Matt Wright", schrieb die Sängerin auf Instagram. Sie teilte Fotos der beiden am Set und hinter den Kulissen.

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Wrights früherer Kollege Andy Lassner zeigte sich ebenfalls erschüttert: "Wir sind alle schockiert. Er war ein brillanter Produzent und ein noch besserer Mensch." Auch er hatte Wright wenige Stunden vor dessen Tod noch gesehen.