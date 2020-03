Traumjob: Bummelzug-Fahrer für Linz gesucht

Den Linzer Bummelzug kennt jeder in der Stadt. Jetzt sucht Betreiber Bernd Geiger (54) einen neuen Fahrer für sein Team. Wer will den Traumjob?

Das müssen Bewerber mitbringen

Den knallgelben Sightseeing-Zug kennt man in Linz. Seit 1995 fährt der Bummelzug durch die Landeshauptstadt, zeigt Touristen Linz.Momentan gehören zum Team von Betreiber Bernd Geiger drei Fahrer, jetzt sucht er einen vierten. "Vielleicht sogar einen fünften", so Geiger im Gespräch mitAm Kassenhäuschen am Linzer Hauptplatz hängt ein Aushang dazu. Dort steht auch, wo man sich bewerben kann. Nämlich unter der Telefonnummer 0664 42 38 900 oder per Mail an office@geigers.at.Das Ganze ist kein Fulltime-Job, sondern nur auf 20-Stunden-Basis. Das Gehalt sei verhandelbar, so Geiger.Und was muss ein Bewerber mitbringen? Entweder einen Lkw- oder Bus-Führerschein. Bzw. mindestens einen Auto-mit-Anhänger-Führerschein oder einen Traktor-Führerschein.Und er sollte kein Problem mit einer flexiblen Arbeitszeiteinteilung haben. "Der Zug fährt von April bis Dezember, jeden Tag von 9.30 bis 18.30 Uhr", so Geiger.Eine Fahrt dauert rund 25 Minuten. Der Fahrer müsste zwischendrin aber auch kassieren.Mehr Infos zum Job auf geigers.at. Oder einfach gleich hier draufklicken.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook