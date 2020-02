Traumjob: Wiener würden bis nach Brno pendeln

Wie weit würdest du täglich pendeln um zu deinem Traumjob zu gelangen? Laut einer aktuellen Umfrage liegt die Schmerzgrenze bei 140 Kilometer.

Österreicher sind für ihre Gemütlichkeit bekannt. Manche würden behaupten, sie hätten das Wort "Gemütlichkeit" sogar erfunden. Wie weit würden Österreicher also für ihren Traumjob jeden Tag in die Arbeit fahren? Wie mobil sind wir?Diese Frage stellte ImmobilienScout24 500 Österreicher im Alter von 18 bis 65 Jahren. Das Ergebnis ist verblüffend: Für den Traumjob zeigen die Österreicher Einsatz. Im Durchschnitt sind sie bereit täglich 76 Kilometer zu pendeln. Rund ein Drittel würde bis zu 100 Kilometer an täglicher Fahrtstrecke in Kauf nehmen, wenn der absolute Traumjob winkt.Wiener würden demnach also täglich bis nach Brno oder Bratislava fahren und natürlich wieder zurück. Rund ein Drittel würde bis zu 100 Kilometer an täglicher Fahrtstrecke in Kauf nehmen, wenn der absolute Traumjob winkt. Für weitere 30 Prozent ist eine Strecke zwischen 20 und 60 Kilometer vorstellbar. Jeder Achten nimmt sogar einen Arbeitsweg zwischen 100 und 140 Kilometer in Kauf. Da wäre aber auch die Schmerzgrenze der befragten Österreicher erreicht. Wenn das Jobangebot besonders aufregend sei, würde drei Prozent der Befragten sogar bis nach Graz fahren.Mobilität und Flexibilität sind im Job gefragter denn je. Knapp 4,4 Millionen Erwerbstätige gibt es in Österreich und jeder Zweite würde gerne den Job wechseln. Aus der Glücksforschung weiß man jedoch auch, dass ein kurzer Anfahrtsweg in die Arbeit glücklicher und zufriedener macht.Grundsätzlich ist die Generation unter 30 Jahren noch mobiler: Für ein erfülltes Arbeitsleben würden sie im Schnitt bis zu 100 Kilometer pro Tag pendeln, bei den über 50-Jährigen liegt der Wert bei 60 Kilometern.Frauen tendieren etwas stärker zu kürzeren Strecken. Für 17 Prozent der Frauen liegt die maximal zumutbare Pendelstrecke bei 20 Kilometern, für weitere 30 Prozent sind 60 Kilometer die absolute Grenze. Jeder vierte Mann würde hingegen für den besten aller Jobs auch täglich mehr als 140 Kilometer zurücklegen.