Derzeit kein Tag ohne ausgesetzten Hund in NÖ

Der Tierschutzverein hat Trauriges zu berichten. Es kam in den letzten Tagen zu einem neuen Rekord an ausgesetzten Hunden.

Im Tierschutzverein St. Pölten wurde jetzt ein neuer, trauriger Rekord aufgestellt: Innerhalb von nur fünf Tagen wurden fünf ausgesetzte Hunde in das Tierheim gebracht – also einer pro Tag.Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins St. Pölten zeigen sich aufgrund dieser Entwicklung besorgt und entsetzt zugleich. Ein kleiner Trost für die Vierbeiner ist die liebevolle Betreuung, die sie nun genießen dürfen.Jetzt wird Hilfe benötigt, um mehr über die Hunde zu erfahren: Sie wurden in unterschiedlichen Gebieten Niederösterreichs – in Heiligeneich (Bezirk Tulln), Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten), Kimming (Bezirk Melk) und Klosterneuburg-Weidling – (Bezirk Tulln) gefunden.Die Bilder der herzigen Vierbeiner findest du in der Bildstrecke. Solltest du eine der Fellnasen erkennen, so bittet der Tierschutzverein um Info unter der Telefonnummer: 02742 77272.