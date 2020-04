Trauriger Rekord in New York: 779 Tote in 24 Stunden

Die Zahl der Toten in New York hat einen neuen traurigen Rekord erreicht. Am Dienstag starben innerhalb von 24 Stunden 779 Menschen an den Folgen des Coronavirus.

Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat in seiner täglichen Pressekonferenz zur Coronavirus-Pandemie mitgeteilt, dass in New York innerhalb von nur 24 Stunden 779 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind. Das ist ein neuer trauriger Rekord in der Metropole, die in den USA am härtesten vom Virus betroffen ist."Wir haben einen neuen Rekord bei Toten", sagte Cuomo. "Ich habe den 11. September miterlebt. Ich hätte nie geglaubt, dass wir noch einmal so viele Tote an einem Tag haben", so der Gouverneur. Derzeit gebe es ein Abflachen der Kurve der Neuinfektionen. "Das ist ein Segen, aber das bedeutet noch nicht, dass wir den Höhepunkt erreicht haben", so Cuomo. Er ermahnte die New Yorker, sich weiterhin an die Beschränkungen zu halten.In einigen der am schwersten von der Pandemie betroffenen Krankenhäuser im Stadtteil Brooklyn müssen die Leichen der Corona-Toten inzwischen in eigens angemieteten Kühllastern untergebracht werden. Der Platz in den Leichenschauhäusern der Spitäler wird knapp.Der Bundesstaat New York – die am schwersten betroffene Region der USA – hat nach Reuters-Zählung nun mehr Fälle als jeder Staat weltweit. Mit 149.316 bekannten Infektionen überholt er Spanien mit 146.690. In den USA als Ganzes sind demnach mehr als 417.000 Fälle und 14.100 Tote verzeichnet.