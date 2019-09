Rapper gönnt sich Auto um 1,5 Millionen Euro

Ein echtes "Schnäppchen" hat sich US-Rapstar Travis Scott gegönnt. Um satte 1,5 Millionen Euro kaufte er sich einen Maybach.

Für Travis Scott könnte es derzeit wohl nicht besser laufen. Mit seiner Freundin Kylie Jenner scheint es gut zu laufen. Gemeinsam haben sie eine kleine Tochter. Seine Songs erklimmen reihenweise die Charts. Darüber hinaus veröffentlichte der Streamingdienst Netflix eine Dokumentation über den Rapper und die scheint gut anzukommen.Durch den Erfolg häuft sich natürlich hier und da ein nicht so geringer Geldbetrag an. Den gilt es aber natürlich auch auszugeben. Travis Scott hatte bislang einige Ideen, was man mit dem nötigen Kleingeld kaufen könnte. Nun hat er sich aber wohl selbst übertroffen.Der Rapper legte sich nun einen 2019 Maybach G650 Landaulet zu. Der Name sagt dir nichts? Das kann gut sein. Denn so häufig sieht man das gute Stück nicht auf der Straße. Von dem Wagen gibt es weltweit nämlich gerade einmal 99 Stück. Einer der Besitzer ist nun Travis Scott.Das seltene Teil hat er sich einiges kosten lassen. Satte 1,5 Millionen Euro musste der Rapper hinblättern, um an das Auto zu kommen. Grund dafür ist unter anderem, dass Travis Scott den Wagen sofort umlackieren ließ, damit er zu den anderen Fahrzeugen in seiner Garage passt. Somit ist der Maybach nun mattbraun anstatt weiß.Doch was bekommt man alles für 1,5 Millionen Euro? Kurz gesagt: Alles was man möchte. Im Auto befindet sich ein kleiner Kühlschrank, inklusive "thermo-kontrollierbaren" Becherhaltern, wie die Zeitschrift "The Drive's Report" berichtet. Darüber hinaus gibt es eine einziehbare Glaswand zwischen den vorderen und hinteren Sitzen. Diese lässt sich klarerweise auch verdunkeln.