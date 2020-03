Trend bei Corona-Erkrankungen hält an

Wie Rudolf Anschober am Samstag in einer Aussendung mitteilte, hält sich der Trend bei der Entwicklung der Corona-Erkrankungen in Österreich weiter stabil.

Wie Statistiken zeigen, ist die Zahl der Corona-Erkrankungen in Österreich trotz drastischer Maßnahmen weiter stabil, sollte aber kommende Woche sinken. In wenigen Tagen erwarten die Fachexperten die ersten Auswirkungen der Verkehrsbeschränkungen."Wie die beiliegende Entwicklung der prozentuellen Zunahmen zeigt, hält der Trend der Entwicklungen der Neuerkrankungen an, muss sich jedoch in der kommenden Woche weiter deutlich absenken. Zu beachten ist dabei, dass auch die Zahl der Testungen deutlich steigt." Bislang wurden in Österreich bereits 18.545 Testungen durchgeführt.Wie Anschober betont, sind für die Testung klare Symptome und der Bezug zu einer Risikoregion oder enger Kontakt zu einem bestätigten Fall erforderlich.International ist die Situation unverändert: Europa (inkl. EU) wird mit aktuell rund 120.000 Erkrankungen und über 6.000 Todesfällen (davon alleine über 4.000 in Italien und bereits über 1.000 in Spanien) immer stärker zum weltweiten Epizentrum der Pandemie.