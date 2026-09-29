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Arbeiten im Homeoffice
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Arbeit nur vorgetäuscht

Tricks im Homeoffice: Bank feuert Mitarbeiter

Überwachung vs. Maus-Tricks: Im Homeoffice liefern sich Chefs und Mitarbeiter ein Katz-und-Maus-Spiel. Eine US-Bank zog nun Konsequenzen.
Technik Heute
Von Technik Heute
29.09.2026, 22:07
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Viele Firmenchefs hadern mit der Arbeit im Homeoffice und wollen ihre Mitarbeiter wieder so oft wie möglich im Büro sehen. Wer das nicht schafft, greift zu Kontrollanrufen - oder im schlimmsten Fall zu sogenannter "Bossware". Das ist eine Spionagesoftware, die Tastatur und Maus überwacht, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter auch daheim arbeiten.

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Doch diese Überwachung ist in der EU aus Datenschutzgründen verboten. Trotzdem gibt es laut einer US-Organisation bereits über 550 solcher Überwachungsprodukte auf dem Markt.

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Maus-Tricks als Gegenwehr

Wie Computerwoche unter Berufung auf das Online-Magazin Vice berichtet, reagieren Mitarbeiter mit sogenannten "Mouse Jigglern" oder "Mouse Movern". Diese kleinen Geräte oder Programme simulieren Mausbewegungen und gaukeln dem Computer aktive Arbeit vor. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 sind die Suchanfragen nach diesen Tricks stark gestiegen.

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Die Geräte sind bei Online-Händlern wie Amazon einfach erhältlich: USB-Sticks mit vorinstallierter Software oder kleine Geräte, die den Mauszeiger bewegen. Auch kostenlose Programme gibt es zum Download - allerdings haben viele Mitarbeiter auf ihren Firmen-PCs keine Admin-Rechte zur Installation.

US-Bank feuert über ein Dutzend Mitarbeiter

Doch die Tricks funktionieren nicht immer. Die US-Investmentbank Wells Fargo hat laut Bloomberg im Mai 2024 mehr als ein Dutzend Mitarbeiter entlassen. Der Grund: Sie hatten ihre Arbeit nur vorgetäuscht, indem sie Tastatureingaben simulierten. Die betroffenen Angestellten arbeiteten alle in der Vermögens- und Investmentmanagement-Abteilung.

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Ob sie dabei klassische Mouse Jiggler verwendet haben oder andere Tricks nutzten, ist aus den Angaben der US-Finanzaufsicht nicht eindeutig hervorgegangen. Klar ist aber: Das Wettrüsten zwischen überwachenden Chefs und tricksenden Mitarbeitern geht weiter.

tec,29.09.2026, 22:07
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