Trio erhält Nobelpreis für Kampf gegen die Armut

Der renommierteste Preis der Wirtschaftswissenschaften geht erst zum zweiten Mal an eine Frau – und an zwei Amerikaner.

Dieses Jahr geht die Auszeichnung an die Französin Esther Duflo und die beiden US-Amerikaner Abhijit Banerjee und Michael Kremer für ihren "experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der globalen Armut", wie das Komitee mitteilte. Die Preisträger hätten die entwicklungsökonomische Forschung entscheidend mitgeprägt.Der Wirtschaftsnobelpreis gehört zwar nicht zu den offiziellen Auszeichnungen der schwedischen Akademie, weil er von Alfred Nobel nicht entsprechend in seinem Vermächtnis vermerkt war. Trotzdem ist der seit 1968 von der schwedischen Reichsbank gestiftete Preis die renommierteste Auszeichnung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und wird jeweils am Montag nach der "offiziellen" Nobelpreiswoche vergeben.Der offizielle Titel lautet "Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel". Auch er ist mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert und wird am 10. Dezember, Nobels Todestag, überreicht.Seit der ersten Verleihung des Wirtschaftspreises im Jahr 1969 wurden insgesamt 81 Preisträger geehrt. Unter den Preisträgern war bisher nur eine Frau, die US-Professorin Elinor Ostrom 2009.