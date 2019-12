Trio flüchtet nach gescheitertem Raub

Am Samstag versuchte ein Trio zwei ältere Männer in Fürstenfeld zu überfallen. In beiden Fällen blieb es beim Raubversuch. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Zweiter Raubversuch nur zehn Minuten später

Am Samstag kam es in Fürstenfeld zu zwei versuchten Rauben. Drei bislang unbekannte Täter (ein Mann und zwei Frauen) versuchten Samstagmittag einen 73-Jährigen einen 61-Jährigen zu berauben.Gegen 12.20 Uhr forderte eine unbekannte Verdächtige den 73-Jährigen am Parkplatz eines Kaufhauses zum Kauf einer Rose auf. Als der 73-Jährige dies abgelehnte, verlangte die Verdächtige vom Opfer Bargeld und begann den 73-Jährigen zu bedrängen. Dabei griff die Verdächtige in Richtung der Gesäßtasche und versuchte die Geldbörse zu erlangen.Diesen Versuch konnte das Opfer durch Abwehrhandlungen unterbinden, worauf die Verdächtige sich vom 73-Jährigen entfernte. Die Dame ging zu zwei anderen Personen, die in der Nähe gewartet hatten. Gemeinsam verließen sie den Parkplatz in Richtung eines anderen Kaufhauses.Rund zehn Minuten später sprach dieselbe Verdächtige den 61-Jährigen an und forderte diesen ebenfalls zum Kauf einer Rose auf. Auch der 61-Jährige lehnte den Kauf ab, worauf die Verdächtige mit Beschimpfungen reagierte. Die im unmittelbaren Nahbereich befindlichen weiteren Verdächtigen begannen den 61-Jährigen durch Schläge und Fußtritte zu attackieren.Der zuvor bedrängte 73-Jährige, der diese Tathandlung als Zeuge bemerkt hatte, eilte zu dem zweiten Opfer. Gemeinsam gelang es den Opfern die Unbekannten abzuwehren. Anschließend stiegen die drei Verdächtigen in einen Pkw mit rumänischer Zulassung und flüchteten ohne Beute. Der 61-Jährige wurde durch die Gewaltanwendung leicht verletzt.Weil eine sofort eingeleitete Fahndung negativ verlief, ersucht die Polizei nun um sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen. Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:Erste Person: männlich, rund 30 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, trug einen Vollbart;Zweite Person: weiblich, rund 35 Jahre alt, normale Statur;Dritte Person: weiblich, rund 40 Jahre alt, stärkere Statur;Hinweise meldest du bitte direkt an die Polizeiinspektion Fürstenfeld unter der Telefonnummer 059133 – 6220.