Trio tankte ohne zu zahlen, hatte dann Panne

Weil das Trio wegen einer Reifenpanne liegen blieb, ging es der Polizei ins Netz. (Symbolbild). Bild: iStock

Ein Trio hatte an einer Tankstelle in Aistersheim (Bez. Grieskirchen) getankt, war aber gefahren ohne zu zahlen. Dann hatte es eine Reifenpanne, ging so der Polizei in die Falle.