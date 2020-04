Mathea feiert trotz Corona Album mit Forster und Co.

Da bringt man sein Debüt-Album raus und kann es nicht gebührend feiern. Keine Party, keine Konzerte, keine Show. Für Mathea ist das keine Option. Sie möchte den Release ihres ersten Albums "M" genauso zelebrieren, wie sie es auch sonst gemacht hätte.

Naja, eins zu eins lässt sich der Plan vielleicht nicht umsetzen. Aber Mathea wäre nicht Mathea, wenn sie sich nicht etwas Einzigartiges überlegen würde. Sie will es sich nicht nehmen lassen, diesen Meilenstein mit ihren Freunden und natürlich ihren Fans zu feiern.Am Freitag startet sie auf ihrem Insta-Account die wohl größte Album-Releaseparty, die Instagram je gesehen hat. Wahrscheinlich auch die erste überhaupt. Wer jetzt denkt, es wird ein ganz simpler Live-Stream, der täuscht sich gewaltig. Denn es wird tatsächlich ein wahres Spektakel: Ein Konzert steht auf dem Plan, namhafte Gäste wie Nico Santos und Mark Forster werden vorbeischauen und Mathea kündigte auch schon die ein oder andere Überraschung an. Kleiner Spoiler: Es soll etwas mit ihrer Debüt-Single "2x" zu tun haben.Um was es sich dabei genau handelt, wird sie am Freitag um 20.15 Uhr auf Instagram lüften. Stellt das Popcorn bereit, kühlt euren Sekt ein und freut euch auf eine Show, die ihresgleichen suchen wird.