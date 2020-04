Trotz Corona: Run auf die Wunschtaferl bei "KG"

Mit der Auflösung des Bezirkes Wien-Umgebung begann das Ping-Pong-Spiel um das Kennzeichen "KG". Seit 1. April gibt es das Taferl, bisher gab es 72 Wunschkennzeichen-Reservierungen.

Seit 1. April ist das Kennzeichen "KG" erhältlich. Nur: Wegen Corona sind derzeit Anmeldungen nur im Ausnahmefall möglich. Möglich ist derzeit nur eine Anmeldung von betrieblich genutzten Fahrzeugen, die zur Aufrechterhaltung der Versorgung mit Lebensmitteln oder Gütern des täglichen Bedarfs genutzt werden oder von Fahrzeugen, die eingesetzt werden müssen, um die öffentliche Sicherheit oder das Gesundheitswesen aufrecht zu erhalten (z.B. Einsatzfahrzeuge oder Ärzte).Wunschkennzeichen können derzeit dennoch online bestellt werden. Laut Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wurden bis dato schon recht viele Taferl geordert. Auf Nachfrage bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Tulln wurden bereits 72 "KG"-Wunschkennzeichen bestellt, sprich zwölf pro (Werk)-Tag ().Rückblick: Um die prestigeträchtige Babenbergerstadt Klosterneuburg und dann ums eigene Kennzeichen war ein regelrechter Eiertanz entstanden. Bereits mit der Bekanntgabe der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung Ende 2016 hatte der Kampf und das Rätseln um Klosterneuburg begonnen. Wohin damit? Eigenes Statut, als 24. Wiener Gemeindebezirk, zum Bezirk Tulln oder eine andere Sonderlösung? Mit 1. Juli 2016 war es dann klar: Klosterneuburg wandert zum Bezirk Tulln ( "Heute" berichtete ).Somit war aber erst ein Problem gelöst, eine breite und hartnäckige Taferl-Front formierte sich, viele Klosterneuburger Autobesitzer bekamen nur beim Gedanken an "TU" am eigenen Fahrzeug bereits Zustände. Nach mehreren Anläufen kam dann im Dezember die nicht mehr für möglich gehaltene (für Klosterneuburger so freudige) Ankündigung: Klosterneuburg bekommt mit 1. April 2020 ein "KG"-Taferl.Vorerst stoppt (noch) Corona den Ansturm auf die Anmeldestellen, Wunschkennzeichen sind indes online möglich und begehrt.