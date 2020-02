Trotz Corona-Virus: Labor nur zu Bürozeiten offen

Corona-Virusverdacht in der Justizanstalt Josefstadt: Ein Häftling hat Fieber, fünf Beamte mussten zum Bluttest und dann nach Hause. Denn: Nachts hat das Labor geschlossen.

Virus-Verdacht auch in der Justizanstalt Wien-Josefstadt: Am Mittwoch klagte ein Häftling über Fieber und andere verdächtige Symptome. Der Mann wurde sofort abgesondert und getestet.Fünf Beamte, die mit dem Insassen Kontakt gehabt hatten, wurden ebenfalls sofort zur Blutabnahme geschickt. Die Justizwachebeamten wollten dann das Ergebnis gleich abwarten, aber: Das Quintett wurde ohne Aufklärung nach Hause geschickt, es wird erst am Donnerstag im Laufe des Tages informiert.Eine Beamtin dazu: "Es heißt es von Seiten der Regierung, wir wären wunderbar vorbereitet und dann hat ein Labor trotz der akuten Bedrohung nicht mal in der Nacht offen? Von der Blutabnahme bis zum Ergebnis dauert es zirka vier Stunden. Die Kollegen müssen jetzt daheim warten und gefährden zudem noch ihre Liebsten."