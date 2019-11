Trotz Millionen am Konto: Hat Capital Bra Schulden?

Der Berliner Rapper meldete sich am Donnerstag mit einer kryptischen Botschaft auf Instagram. Das Netz rätselt nun über den Inhalt.

"Ich gebe keinem auch nur einen Cent"

"Es gibt ein paar Leute, die wollen mich unbedingt fi***n", erklärt Capital Bra via Insta-Story. Konkret verlange irgendjemand Geld von dem Rapper. Zudem solle er aufhören, Musik zu machen. Den Unbekannten entgegnet er jedoch, dass er niemandem Geld schulde.Wer nun versucht, Geld von ihm einzutreiben, verrät Capital Bra nicht. Jedoch betonte er bereits in der Vergangenheit mehrmals, dass er schon lange finanziell ausgesorgt habe. Nicht nur für sich, sondern auch für seine zwei Söhne.In den vergangenen zwei Jahren soll der Berliner über 5,5 Millionen Euro verdient haben – abzüglich Steuern und allen Abgaben. Das berichtet das "Vermoegensmagazin". So bekomme er durch die Streams via Spotify monatlich 43.000 Euro auf sein Konto überwiesen. Auch einen Major Deal soll er in dem Jahr unterzeichnet haben. Über die Summe wird nur spekuliert, aber sie soll rund fünf Millionen Euro betragen haben.Wie es nun zu den Schulden-Gerüchten kommt, ist nicht klar. Auf Instagram erklärt er: "Ich habe mich bei jedem gerade gemacht. Ich schulde keinem was." Weiter meint er: "Und schickt nicht eure Freunde vor, die versuchen von mir Geld zu nehmen. Ich gebe keinem auch nur einen Cent."