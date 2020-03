Trotz Sperre: Tourengeher erneut am Berg unterwegs

Am Samstagvormittag wurden in Tirol in den Tuxer Alpen Richtung Kellerjoch/Kuhmesser zwei Tourengeher gesichtet.

Schon wieder waren am Samstag trotz der Maßnahmen der Regierung und der Sperre der Skigebiete zwei Tourengeher in Tirol am Berg unterwegs.Der Appell der Regierung wurde erneut nicht ernst genommen. Die Bergrettung in Österreich appelliert an die Bevölkerung, keine Skitouren oder Bergwanderungen zu unternehmen, da damit eine unnötige Belastung des Gesundheitssystems einhergeht.Erst vergangene Woche verirrte sich ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Villach Land bei einer Schneeschuhwanderung am Goldeck in den Gailtaler Alpen. Der Jugendliche musste von den Mitgliedern der Bergrettung und Polizei in unwegsamem Gelände geborgen werden.Auch ein 22-jähriges Zimmermädchen aus Tschechien, das sich in Quarantäne befand, unternahm verbotenerweise einen Wanderausflug in Ischgl und musste mit dem Hubschrauber gerettet werden. Bei einer solchen Übertretung ist laut Polizei mit bis zu 3.600 Euro Strafe zu rechnen.