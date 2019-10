Trump: "Al-Bagdadi starb wie ein Hund"

"God bless America": US-Präsident Donald Trump bestätigt die Tötung des IS-Gründers Abu Bakr al-Bagdadi im Zuge einer Geheimoperation in Syrien.

Geheimoperation in Nordwestsyrien

Irak beteiligt

Bei einer Geheimoperation in Nordwest-Syrien haben US-Specialforces den IS-Gründer und -Anführer Abu Bakr al-Bagdadi getötet ( "Heute.at" hat berichtet ). Das bestätigt jetzt auch US-Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz: "Al-Baghadi war krank und verdorben. Er starb wie ein Hund, als Feigling, in totaler Panik vor den amerikanischen Streitkräften. Es war eine sehr, sehr gefährliche Mission. Doch die Welt ist jetzt ein viel sichererer Platz. God bless America!"Al-Bagdadi habe sich mit einem Sprengstoffgürtel selbst getötet. Die Explosion tötete ihn und drei Kinder: "Er flüchtete in einen Tunnel. Er winselte, weinte und schrie die ganze Zeit. Unsere Hunde jagten ihn bis ans Ende des Tunnels. Dann zündete er seine Weste."Bei der Aktion seine auch mehrere Komplizen Al-Bagdadis getötet worden. Verluste unter den US-Soldaten gab es keine. Auch konnten wichtige Dokumente und Pläne des IS sichergestellt werden, so Trump.Der irakische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben der US-geführten Anti-IS-Koalition den genauen Aufenthaltsort des IS-Anführers mitgeteilt und so die Voraussetzung für den US-Angriff geliefert. "Wir haben kontinuierlich mit der CIA zusammengearbeitet und wichtige Informationen weitergegeben, die der irakische Staatsgeheimdienst über Bagdadis Bewegungen und sein Versteck hatte", sagte ein Vertreter des Geheimdienstes am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.Hinweise auf den Aufenthaltsort des IS-Anführers habe man von einem Mann und einer Frau aus dem engsten Umfeld Bagdadis erhalten, sagte der Geheimdienstler. Die beiden irakischen Staatsbürger seien zuvor gefangen genommen worden. Ihre Angaben hätten zu einem geheimen Ort in der Wüste im Westen des Iraks geführt. Dort seien dann Dokumente über Bagdadis Aufenthaltsort gefunden worden.