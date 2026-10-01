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US-Präsident Donald Trump und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz beim G7 Treffen in Evian-les-Bains, Juni 2026.
US-Präsident Donald Trump und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz beim G7 Treffen in Evian-les-Bains, Juni 2026.
REUTERS/Christian Hartmann
US-Regierung will Freigabe

Trump droht Deutschland mit Diesel-Verbot

Die US-Regierung fordert von Frankreich und Deutschland die Freigabe von Dieselreserven – sonst droht ein Exportverbot.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
01.10.2026, 13:28
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Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump verlangt von Deutschland und Frankreich, ihre Notvorräte an Diesel freizugeben. Damit soll der Anstieg der globalen Treibstoffpreise gebremst werden.

Mögliche Konsequenzen für Europa

Sollten die Reserven nicht freigegeben werden, drohe laut mehreren Insidern ein mögliches US-Exportverbot für Diesel. Das berichtet Reuters unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

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Die Raffinerien in Deutschland produzierten im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Diesel und Benzin aus Rohöl. Die Einfuhren beider Kraftstoffe gingen laut der Deutschen Presse-Agentur zurück.

Ölpreis geht runter – darum bleibt Sprit trotzdem teuer

Produktion und Preise steigen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in Deutschland zwischen Jänner und Juni 15,8 Millionen Tonnen Diesel erzeugt – ein Plus von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Produktion von Motorenbenzin stieg um 1,8 Prozent auf elf Millionen Tonnen.

Tank-Schock! Hier kostet Benzin über zwei Euro

Die Preise für Benzin und Diesel zogen im selben Zeitraum kräftig an: Der Wert des produzierten Benzins stieg um 16,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, jener von Diesel um 42,4 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.

red,01.10.2026, 13:28
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