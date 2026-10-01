i US-Präsident Donald Trump und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz beim G7 Treffen in Evian-les-Bains, Juni 2026. REUTERS/Christian Hartmann US-Regierung will Freigabe Trump droht Deutschland mit Diesel-Verbot Die US-Regierung fordert von Frankreich und Deutschland die Freigabe von Dieselreserven – sonst droht ein Exportverbot. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump verlangt von Deutschland und Frankreich, ihre Notvorräte an Diesel freizugeben. Damit soll der Anstieg der globalen Treibstoffpreise gebremst werden.

Mögliche Konsequenzen für Europa

Sollten die Reserven nicht freigegeben werden, drohe laut mehreren Insidern ein mögliches US-Exportverbot für Diesel. Das berichtet Reuters unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Raffinerien in Deutschland produzierten im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Diesel und Benzin aus Rohöl. Die Einfuhren beider Kraftstoffe gingen laut der Deutschen Presse-Agentur zurück.

Produktion und Preise steigen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in Deutschland zwischen Jänner und Juni 15,8 Millionen Tonnen Diesel erzeugt – ein Plus von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Produktion von Motorenbenzin stieg um 1,8 Prozent auf elf Millionen Tonnen.

Die Bilder des Tages i ?

Die Preise für Benzin und Diesel zogen im selben Zeitraum kräftig an: Der Wert des produzierten Benzins stieg um 16,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, jener von Diesel um 42,4 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.