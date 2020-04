Trump-Gegner Sanders wirft seine Kandidatur hin

Bernie Sanders (78) möchte nicht mehr für das Amt des US-Präsidenten antreten. Nach einer Reihe von Niederlagen schmeißt er hin.

Der Hype zu Beginn der Vorwahlen war groß. Die Hoffnung, dass Sanders den amtierenden Präsidenten Donald Trump die Stirn bieten kann war da. Doch nach den ersten Vorwahlen der Demokraten zeichnete sich ein eher anders Bild ab. Zunächst konnte der 78-Jährige tatsächlich überzeugen.Doch am wichtigsten Vorwahltag, dem "Super Tuesday", erlitt Sanders eine Niederlage, die sich gewaschen hat. Die Stimmen bekam nämlich der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Und das gar nicht so undeutlich. In 10 von 14 Bundesstaaten war Biden der haushohe Sieger.Mit der Entscheidung von Sanders steht somit der Gegner für Donald Trump fest. Denn Joe Biden ist der einzige verbleibende Kandidat der Demokraten. Die Wahl soll nun am 3. November stattfinden. Derzeit ist aber Corona Thema Nummer 1 in den USA.